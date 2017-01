Banco Safra abre vagas para trainne

O Banco Safra está com as inscrições abertas para seu Programa de Trainee 2017, que busca jovens profissionais recém-formados ou que já atuam no mercado de trabalho.

O treinamento conta com um dos maiores salários oferecidos, de até R$ 6.600 mais benefícios como participação nos lucros, bônus e bolsa MBA ou pós-graduação; além de uma bonificação de até R$ 20 mil para aqueles que forem aprovados ao final do programa. As chances são para trabalho na cidade de São Paulo.