Mais de 4 mil pessoas já fizeram

Mais de 4 mil usuários de transporte coletivo de Valinhos já realizaram o pré-cadastro para emissão do cartão de transporte que possibilitará a utilização da nova frota de ônibus da cidade.

O pré-cadastramento vai até o dia 14 de outubro e pode ser feito por meio do site www.souvalinhos.com.br ou pessoalmente no CACC (Centro de Artes, Cultura e Comércio) Adoniran Barbosa, das 9 às 16 horas, de segunda à sexta, ao lado do Terminal Rodoviário.