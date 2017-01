Empresário financia reforma em UTI

Como forma de expressar gratidão ao atendimento prestado pela Santa Casa a seus familiares o empresário de Valinhos, João Luiz Avanci, financiou a reforma do segundo quarto da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), do total de 30 que hospital dispõe e necessita de melhorias. A obra foi entregue nesta segunda-feira, 7, em cerimônia que contou com a presença da esposa do empresário, Mariza de Paula Avanci, e dos filhos Marco Antônio e João Vitor, familiares e amigos.

Em entrevista a este JV, o médico Abdel Latif disse que com a doação espontânea João Avanci colocou em prática “a obra que Jesus tentava ensinar, ou seja, para crescer tem que dividir e para sentir a verdadeira felicidade é preciso compartilhar com o próximo”. Segundo o médico o novo quarto conta com equipamentos modernos e infraestrutura de ponta e coloca a Santa Casa como o hospital com um dos melhores quartos de UTI da região. “Mas, ainda precisamos de mais seis leitos deste nível para que o hospital tenha a melhor Unidade de Tratamento Intensivo da região”, conclamou.