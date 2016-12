Ano novo tem IPVA E IPTU

O ano novo tem início com dois pagamentos que requerem planejamento e atenção dos contribuintes: o IPVA (Imposto de Propriedade de Veículos Automotores) e o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). No Estado de São Paulo os proprietários de veículos registrados podem consultar o valor do imposto de 2017 em toda a rede bancária desde esta quarta-feira, 21. A consulta deve ser realizada nos terminais de autoatendimento, pela internet ou diretamente nas agências, bastando o número do Renavam e placa do veículo.

IPTU

Sem aumento, os 46.873 carnês de IPTU da cidade começaram a ser enviados no último dia 15, segundo informações da prefeitura. Assim como ocorreu nos últimos três anos, tributo tem apenas a atualização da inflação, fixada em 8,5%, segundo o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

O pagamento da cota única ou da primeira parcela está programado para o dia 16 de janeiro. Já as demais parcelas têm vencimento para todo o dia 10 de cada mês. O pagamento do imposto deve ser feito nos bancos credenciados.