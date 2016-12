Centro e Shopping têm horários especiais

A programação especial de Natal termina no final da tarde deste sábado, 24, no Centro e no Shopping Valinhos. O atendimento do Papai Noel da ACIV (Associação Comercial e Industrial de Valinhos), em frente à prefeitura, ocorre entre 9 e 12 horas, com distribuição de balas e pirulitos e recebimento das cartinhas de pedidos das crianças. Já as lojas deverão funcionar até às 18 horas. De acordo ainda a ACIV, já nos dias que antecedem a véspera do Ano Novo, entre os próximos dias 26 e 30, as lojas abrem normalmente das 8 às 18 horas. No último dia de 2016 o funcionamento do comércio será das 8 às 14 horas. No Shopping Valinhos o atendimento do Papai Noel e Noelete ocorre até este, 24, entre as 13 e 17 horas. Ele está com seu trono instalado no 1º piso, com distribuição de balas. Também as lojas do mall funcionam neste sábado, das 10 às 18 horas. Também na véspera do Ano Novo, no próximo dia 31, sábado, o funcionamento das lojas será das 10 às 15 horas. Nos 25 e dia 1º de janeiro de 2017 o Shopping ficará fechado. O cinema não abre neste sábado e domingo, 24 e 25 e nem nos próximos dias 31 e 1º.