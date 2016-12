Igrejas têm missas especiais

As igrejas católicas têm programações especiais de missas ano novo. Na Matriz de São Sebastião tem missa neste sábado, 31, às 19 horas; e neste domingo, 1º, às 7, 9 e 19 horas. Na Matriz São José de Anchieta, no bairro Bom Retiro, a programação inclui missas, neste sábado, 31, às 19h30; neste domingo,1º, às 9h30 e 19 horas.

Na Matriz de São Cristóvão as celebrações ocorrem nos seguintes dias e horários, neste sábado, 31, às 19h30; e neste domingo, 1º, às 8 horas e 19h30. Na Matriz Nossa Senhora das Graças, no Jardim São Marcos, a programação tem missas, neste sábado, 31, às 19h30 e domingo, 1º às 9h30 e 19 horas. Na Matriz de Santana a programação inclui missas neste sábado, 31, às 19h30; neste domingo, 1º, às 8 horas.