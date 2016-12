Prefeito e vereadores serão empossados

A posse da 16ª Legislatura, na qual tomarão posse o prefeito eleito, Dr. Orestes, a vice-prefeita eleita, Profa. Laís Laís, ambos do PMDB, e os 17 vereadores para mandato de 2017 – 2020 será realizada na Câmara Municipal, no próximo dia 1º de janeiro, às 10 horas. Primeiramente o vereador mais votado nas eleições do dia 2 outubro, Edson Secafim (PP), presidirá a sessão solene que dará a posse ao prefeito, a vice-prefeita e aos demais pares. Em seguida dr. Orestes e Laís deverão se dirigir para o Paço Municipal para a cerimônia de transmissão de cargo e nomeação dos secretários municipais. Enquanto isso, na Câmara Municipal será a realizada a eleição e posse do novo presidente do Legislativo e da mesa diretiva.

Segundo informações da assessoria de imprensa do prefeito eleito a cerimônia de transmissão deverá ser realizada a partir das 11 horas e deverá ser rápida. O departamento de imprensa da do prefeito Clayton Machado (PSDB) informou a este JV, no fechamento desta matéria, que o chefe do executivo ainda não sabia se iria ou não participar da solenidade.