Prefeitura tem pontos facultativos

Nesta sexta-feira, 23, e no próximo dia 30, sexta-feira, a prefeitura fica fechada em decorrência das celebrações ao Natal e Ano Novo, respectivamente. Nos dois dias, permanecem em funcionamento apenas os serviços considerados essenciais à população, em sistema de plantão, atendendo pelos telefones: DAEV (115), Guarda Civil Municipal (153), Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiro (193). A UPA 24 horas também atenderá normalmente.

A coleta de lixo será realizada normalmente nesta sexta-feira, 23, e no próximo dia 30, sexta-feira. Somente nas vésperas de Natal e Ano Novo, neste sábado, 24, e no próximo dia 31, sábado, o horário de início dos trabalhos será antecipado. A coleta diurna começará às 6 horas e a noturna às 15 horas.