Renata perde último jogo do ano em BH

O Renata Valinhos perdeu na noite desta quarta-feira, 21, em Belo Horizonte, sua última partida do ano da Superliga de Vôlei. A derrota foi para Camponesa por 3 sets a 0, com parciais de 25 a 15, 25 a 17 e 25 a 15 em 1h15 de confronto. O time valinhense volta à quadra no dia 6 de janeiro, contra o Dentil, em Uberlândia, para o início do segundo turno do campeonato.