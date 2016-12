Renata vai até BH em último jogo do ano

O Renata Valinhos enfrenta na noite desta quarta-feira, 21, às 21h30, a equipe do Camponesa, em Belo Horizonte, em jogo válido pela 11ª e última rodada do primeiro turno da Superliga Feminina de Vôlei. Depois desse desafio, a equipe valinhense só volta à quadra no dia 6 de janeiro, contra o Dentil, em Uberlândia, no primeiro jogo do returno.