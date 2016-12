Thaís Quadros está em novelas na Globo

A atriz de Valinhos Thais Quadros, 24 anos de idade, 5 de teatro e 3 de televisão, está, como se diz no meio artístico, “com um pé na Rede Globo”. Em 2016 ela participou como figurante na novela das nove horas “Lei do Amor” e em março do próximo ano começa a gravar as cenas finais da trama das sete horas “Rock Story”. Nesta semana Thais concedeu entrevista a este Jornal de Valinhos para contar a experiência de participar de duas novelas globais.