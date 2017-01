Dr. Orestes toma posse como prefeito

O prefeito eleito Dr. Orestes, juntamente com sua vice Profa. Laís (ambos PMDB) e os 17 vereadores tomaram posse para o mandato 2017-2020 em sessão solene na manhã deste domingo, 1º. A sessão solene foi presidida por Secafim (PP), vereador mais votado nas eleições.

Em discurso, Dr. Orestes repetiu o que disse durante a campanha eleitoral, que seu governo será de muito trabalho e que 2017 é o início de um novo tempo para Valinhos. Segundo ele, somente a partir de agora será possível tomar conhecimento da real situação financeira em que se encontra o município. “Começa um novo tempo de trabalho, trabalho e trabalho”, discursou.

Após a posse, Dr. Orestes e Profa. Laís seguiram para a cerimônia de transição de governo no Paço Municipal. Em uma cerimônia rápida, Dr. Orestes e a nova primeira-dama, Renata Previtale, foram recebidos por Clayton Machado (PSDB) e sua esposa Sueli Machado, que os passou a bandeira do município e as chaves do Fundo Social de Solidariedade, respectivamente. Os secretários já definidos por Dr. Orestes também foram apresentados e empossados nos cargos.

Mais informações sobre a posse do prefeito e vereadores e a cobertura completa com fotos e o discurso de Dr. Orestes e da Profa. Laís serão publicadas nas páginas da edição impressa deste Jornal de Valinhos, nesta sexta-feira, 6.