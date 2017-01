Filme co-produzido na cidade é destaque

O filme “Minha Árvore Favorita”, que teve participação dos alunos do Projeto Janela Aberta da Casa da Criança e do Adolescente, já foi exibido na cidade de Hiroshima, no Japão, e em Portugal, e deverá ser destaque em festivais de outros países. A notícia foi dada às crianças do projeto pelo desenhista de animações, o valinhense Wilson Lazaretti, o Wal. Ele realizou uma surpresa ao levar o filme aos alunos.

De acordo com a assessoria de imprensa da Casa da Criança, o filme “Minha Árvore Favorita” é resultado de um projeto internacional organizado pela Asifa Workshop Group, que teve participação dos alunos do projeto e de crianças de outros países.