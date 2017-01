Scupenaro é o novo presidente da Câmara

Após a solenidade de posse do prefeito, vice-prefeita e vereadores, a Câmara Municipal promoveu a eleição do novo presidente e da mesa diretora. O escolhido para comandar a Casa em 2017 e 2018 foi vereador Scupenaro (PMDB). Ele obteve 13 votos. Além do seu próprio voto, Scupenaro conseguiu o apoio de Dalva Berto, Giba, Salame (PMDB), Veiga, Toloi (ambos do DEM), Luiz Mayr, Conti (ambos PV), Alécio Cau, Mônica Morandi (ambos PDT), Kiko Beloni (PSB), Cesar Rocha (Rede) e Secafim (PP).

Os vereadores do PSDB, Popó, Franklin e André Amaral votaram em Secafim para presidente. Já Mauro Penido (PPS) votou em branco.

Em seu primeiro discurso como presidente, Scupenaro pontuou que a presidência é uma função que exige responsabilidade e disse que vai trabalhar para deixar sua marca no Legislativo. “Vamos trabalhar para servir a população. Usar o nosso tempo para fazer a coisa certa, fazer o bem. O importante é que essa Câmara continue sendo a voz do povo”, afirmou.

Veja como ficou composta a nova Mesa Diretora da Câmara:

Presidente: Scupenaro (PMDB)

Primeiro Vice-Presidente: Toloi (DEM)

Segundo Vice-Presidente: Secafim (PP)

Primeiro Secretário: Luiz Mayr (PV)

Segundo Secretário: Alécio Cau (PDT)

Terceiro Secretário: César Rocha (Rede)

Quarto Secretário: Franklin (PSDB)

Confira mais detalhes na edição impressa deste Jornal de Valinhos nesta sexta-feira, 6.